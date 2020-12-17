  • Mini Hoard

    Mini Hoard

    Dedektör Fiyatı : 800 TL
    Çocuğunuzun içindeki kaşifi ortaya çıkarın… kendi hazinelerini bulduklarında ki heyecanlarını görün ...
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    Simplex+

    Simplex+

    Dedektör Fiyatı : 2.390 TL
    Dedektörler içinde üst segment dedektör özelliklerine, derinliğine ve teknolojisine sahip, sektördeki ilk su geçirmez ucuz dedektör! ...
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    PulseDive 2'si 1 Arada Set

    PulseDive 2'si 1 Arada Set

    Dedektör Fiyatı : 1.510 TL
    PulseDive 2’si 1 Arada Set bu sene dedektörleriniz arasına ekleyebileceğiniz en benzersiz ürün olacak! ...
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    Anfibio Multi

    Anfibio Multi

    Dedektör Fiyatı : 7.190 TL
    Tüm yeni özellikleri ve sağlamlığı ile, ister parkta, ister açık arazide, isterseniz de kumsalda olun, Anfibio en iyi dostunuz olacak. ...
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    Invenio Pro

    Invenio Pro

    Dedektör Fiyatı : 45.900 TL
    Invenio, metal dedektör sektöründeki bir hayalin gerçeğe dönüşmesinde atılmış devrim yaratıcı ilk ve tek adımdır ...
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    Multi Kruzer

    Multi Kruzer

    Dedektör Fiyatı : 5.990 TL
    Sağlam ve su geçirmez tasarımının yanı sıra maksimum performans ve derinliği ile daha önceden taranmış sahaları tekrar canlandıracak ...
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    Impact

    Impact

    Dedektör Fiyatı : 4.790 TL
    Tek para, kalıntı ve toplu hazine gibi farklı hedeflere, ıslak plaj kumu ve parklar gibi her türlü zemine göre tasarlanmış metal dedektörü ...
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    Racer 2

    Racer 2

    Dedektör Fiyatı : 3.990 TL
    Kullanıcıların tek para, kalıntı ve takı aramalarını kolaylaştırmak için istedikleri tüm özelliklerle donatıldı ...
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  • Nokta ve Makro Dedektör birleşerek dünyadaki en büyük dedektör teknolojisine sahip firmayı oluşturmuştur. Nokta Makro Dedektör, T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin sayılı resmi Ar-Ge merkezlerinden biri olarak sertifikalandırılmıştır.

    Metal dedektörleri sektörünün yükselen yıldızı Nokta Mühendislik A.Ş. 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi İstanbul’dadır. Var olduğu günden itibaren tüm faaliyetlerini inovasyon, üstün performans, yüksek kalite ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeden sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki hem profesyonel hem de hobi amaçlı dedektör kullanıcılarının tercihi konumuna gelmiş global bir markadır.

    Nokta Mühendislik A.Ş. bir pazar değiştirici ve teknoloji lideri olma amacıyla 2011 yılı itibarıyla AR-GE ekibini genişleterek yeni dedektör teknolojileri geliştirilmesi adına büyük yatırımlar yapmış ve daha sonra 2014 Aralık ayında da Makro Dedektör’ü satın almıştır. Nokta Mühendislik A.Ş. bugün, sahip olduğu güçlü distribütör ve bayi ağı ile Nokta Makro markalı dedektörlerini 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihraç etmektedir... Devamını Oku

  • Invenio Gerçek Zamanlı Görüntüleme Sistemi

    Nokta Makro Dedektör kurulduğu ilk günden beri kullanıcıların bu hayalini gerçeğe dönüştürmek adına adımlar atmaya başlamış ve uzun yıllar süren yoğun ARGE ve yüksek mühendislik çalışmaları sonucu, tüm teknolojisi kendine ait olan ve 3 ayrı konuda patent başvurusu yapılmış, dünyanın ilk akıllı dedektör ve görüntüleme sistemi Invenio’yu geliştirmeyi başararak bugün gururla kullanıcılarına sunmuştur. Invenio geliştirilmeye açık bir platform olarak tasarlanmış olup, gelecekte tüm hobi dedektörlerinin (tek para ve buluntu dedektörleri) yanı sıra doğal altın parçacıklarını tespit eden altın dedektörlerine de uygulanması amaçlanmaktadır. Detaylı İncele

    Simplex+ Metal Dedektörü

    SIMPLEX+ otomatik zemin ayarı ile açıp direk aramaya başlayabileceğiniz bir dedektördür. SIMPLEX+ plaj modu da dahil olmak üzere önceden ayarlanmış arama modları ile tek ekranda çok kolay bir kullanım sunar. Aradığınız ister tek para, ister kalıntı, isterse de takı olsun, SIMPLEX+ çok modern ve hafif bir tasarıma sahip, bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, aynı zamanda da çok sağlam bir metal dedektörüdür. Detaylı İncele

    Anfibio Metal Dedektörü Serisi

    Tüm yeni özellikleri, 7 opsiyonel arama başlığı seçeneği ve sağlamlığı ile, ister parkta, ister açık arazide, isterseniz de kumsalda olun, Anfibio en iyi dostunuz olacak. Anfibio tüm tek para, kalıntı ve mücevher aramalarınızda üstün derinlik, yüksek metal algılama hızı ve eşsiz bir performans sunar. Detaylı İncele

    Kruzer Metal Dedektörü Serisi

    Kruzer Metal Dedektörü, sağlam ve su geçirmez tasarımının yanı sıra maksimum performans ve derinliği ile daha önceden taranmış sahaları tekrar canlandıracak. Plajda mı arama yapıyorsunuz? Sizi de unutmadık! Kruzer’ın yeni geliştirilmiş plaj modu ıslak tuzlu kumda ve su altında da çok stabil bir kullanım sunar. Detaylı İncele

    PulseDive Pinpointer ve Scuba Dedektörü Serisi

    İster profesyonel bir dalgıç, ister tatilci, isterseniz de sadece karada veya su altında arama yapmayı seven bir dedektör kullanıcısı olun, PulseDive 2'si 1 Arada Set bu sene dedektörleriniz arasına ekleyebileceğiniz en benzersiz ürün olacak! Detaylı İncele