- Dedektör Fiyatı : 800 TLÇocuğunuzun içindeki kaşifi ortaya çıkarın… kendi hazinelerini bulduklarında ki heyecanlarını görün ...
Simplex+Dedektör Fiyatı : 2.390 TLDedektörler içinde üst segment dedektör özelliklerine, derinliğine ve teknolojisine sahip, sektördeki ilk su geçirmez ucuz dedektör! ...
PulseDive 2'si 1 Arada SetDedektör Fiyatı : 1.510 TLPulseDive 2’si 1 Arada Set bu sene dedektörleriniz arasına ekleyebileceğiniz en benzersiz ürün olacak! ...
Anfibio MultiDedektör Fiyatı : 7.190 TLTüm yeni özellikleri ve sağlamlığı ile, ister parkta, ister açık arazide, isterseniz de kumsalda olun, Anfibio en iyi dostunuz olacak. ...
Invenio ProDedektör Fiyatı : 45.900 TLInvenio, metal dedektör sektöründeki bir hayalin gerçeğe dönüşmesinde atılmış devrim yaratıcı ilk ve tek adımdır ...
Multi KruzerDedektör Fiyatı : 5.990 TLSağlam ve su geçirmez tasarımının yanı sıra maksimum performans ve derinliği ile daha önceden taranmış sahaları tekrar canlandıracak ...
ImpactDedektör Fiyatı : 4.790 TLTek para, kalıntı ve toplu hazine gibi farklı hedeflere, ıslak plaj kumu ve parklar gibi her türlü zemine göre tasarlanmış metal dedektörü ...
Racer 2Dedektör Fiyatı : 3.990 TLKullanıcıların tek para, kalıntı ve takı aramalarını kolaylaştırmak için istedikleri tüm özelliklerle donatıldı ...
Nokta ve Makro Dedektör birleşerek dünyadaki en büyük dedektör teknolojisine sahip firmayı oluşturmuştur. Nokta Makro Dedektör, T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin sayılı resmi Ar-Ge merkezlerinden biri olarak sertifikalandırılmıştır.
Metal dedektörleri sektörünün yükselen yıldızı Nokta Mühendislik A.Ş. 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi İstanbul’dadır. Var olduğu günden itibaren tüm faaliyetlerini inovasyon, üstün performans, yüksek kalite ve mutlak müşteri memnuniyeti ilkelerinden ödün vermeden sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki hem profesyonel hem de hobi amaçlı dedektör kullanıcılarının tercihi konumuna gelmiş global bir markadır.
Nokta Mühendislik A.Ş. bir pazar değiştirici ve teknoloji lideri olma amacıyla 2011 yılı itibarıyla AR-GE ekibini genişleterek yeni dedektör teknolojileri geliştirilmesi adına büyük yatırımlar yapmış ve daha sonra 2014 Aralık ayında da Makro Dedektör’ü satın almıştır. Nokta Mühendislik A.Ş. bugün, sahip olduğu güçlü distribütör ve bayi ağı ile Nokta Makro markalı dedektörlerini 6 kıtada 100’den fazla ülkeye ihraç etmektedir... Devamını Oku
Kuru Göl Yatağında Bulduklarım
Paylaşan Vitalii Musienko
İşte bulduklarımdan birkaçı
Paylaşan Cody Johnson
Anfibio Multi ile 2 saatte bulduklarım
Paylaşan Ray Jones
Yeni Dedektörüm Simplex+ İş Yapıyor
Paylaşan Daniel Laursen
14 Ayar Altın Yüzük ve İki Gümüş Küpe
Paylaşan Pleco John
İzinli Sahada Av #2
Paylaşan Robert Clark
Anfibio ile ilk buluntu avı
Paylaşan Brian Henry
Anfibio ile 2 saatte
Paylaşan Jose Carlos
Invenio Gerçek Zamanlı Görüntüleme Sistemi
Nokta Makro Dedektör kurulduğu ilk günden beri kullanıcıların bu hayalini gerçeğe dönüştürmek adına adımlar atmaya başlamış ve uzun yıllar süren yoğun ARGE ve yüksek mühendislik çalışmaları sonucu, tüm teknolojisi kendine ait olan ve 3 ayrı konuda patent başvurusu yapılmış, dünyanın ilk akıllı dedektör ve görüntüleme sistemi Invenio’yu geliştirmeyi başararak bugün gururla kullanıcılarına sunmuştur. Invenio geliştirilmeye açık bir platform olarak tasarlanmış olup, gelecekte tüm hobi dedektörlerinin (tek para ve buluntu dedektörleri) yanı sıra doğal altın parçacıklarını tespit eden altın dedektörlerine de uygulanması amaçlanmaktadır. Detaylı İncele
Simplex+ Metal Dedektörü
SIMPLEX+ otomatik zemin ayarı ile açıp direk aramaya başlayabileceğiniz bir dedektördür. SIMPLEX+ plaj modu da dahil olmak üzere önceden ayarlanmış arama modları ile tek ekranda çok kolay bir kullanım sunar. Aradığınız ister tek para, ister kalıntı, isterse de takı olsun, SIMPLEX+ çok modern ve hafif bir tasarıma sahip, bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, aynı zamanda da çok sağlam bir metal dedektörüdür. Detaylı İncele
Anfibio Metal Dedektörü Serisi
Tüm yeni özellikleri, 7 opsiyonel arama başlığı seçeneği ve sağlamlığı ile, ister parkta, ister açık arazide, isterseniz de kumsalda olun, Anfibio en iyi dostunuz olacak. Anfibio tüm tek para, kalıntı ve mücevher aramalarınızda üstün derinlik, yüksek metal algılama hızı ve eşsiz bir performans sunar. Detaylı İncele
Kruzer Metal Dedektörü Serisi
Kruzer Metal Dedektörü, sağlam ve su geçirmez tasarımının yanı sıra maksimum performans ve derinliği ile daha önceden taranmış sahaları tekrar canlandıracak. Plajda mı arama yapıyorsunuz? Sizi de unutmadık! Kruzer’ın yeni geliştirilmiş plaj modu ıslak tuzlu kumda ve su altında da çok stabil bir kullanım sunar. Detaylı İncele
PulseDive Pinpointer ve Scuba Dedektörü Serisi
İster profesyonel bir dalgıç, ister tatilci, isterseniz de sadece karada veya su altında arama yapmayı seven bir dedektör kullanıcısı olun, PulseDive 2'si 1 Arada Set bu sene dedektörleriniz arasına ekleyebileceğiniz en benzersiz ürün olacak! Detaylı İncele