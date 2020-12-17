Invenio Gerçek Zamanlı Görüntüleme Sistemi

Nokta Makro Dedektör kurulduğu ilk günden beri kullanıcıların bu hayalini gerçeğe dönüştürmek adına adımlar atmaya başlamış ve uzun yıllar süren yoğun ARGE ve yüksek mühendislik çalışmaları sonucu, tüm teknolojisi kendine ait olan ve 3 ayrı konuda patent başvurusu yapılmış, dünyanın ilk akıllı dedektör ve görüntüleme sistemi Invenio’yu geliştirmeyi başararak bugün gururla kullanıcılarına sunmuştur. Invenio geliştirilmeye açık bir platform olarak tasarlanmış olup, gelecekte tüm hobi dedektörlerinin (tek para ve buluntu dedektörleri) yanı sıra doğal altın parçacıklarını tespit eden altın dedektörlerine de uygulanması amaçlanmaktadır. Detaylı İncele

Simplex+ Metal Dedektörü

SIMPLEX+ otomatik zemin ayarı ile açıp direk aramaya başlayabileceğiniz bir dedektördür. SIMPLEX+ plaj modu da dahil olmak üzere önceden ayarlanmış arama modları ile tek ekranda çok kolay bir kullanım sunar. Aradığınız ister tek para, ister kalıntı, isterse de takı olsun, SIMPLEX+ çok modern ve hafif bir tasarıma sahip, bulabileceğiniz en uygun fiyatlı, aynı zamanda da çok sağlam bir metal dedektörüdür. Detaylı İncele

Anfibio Metal Dedektörü Serisi

Tüm yeni özellikleri, 7 opsiyonel arama başlığı seçeneği ve sağlamlığı ile, ister parkta, ister açık arazide, isterseniz de kumsalda olun, Anfibio en iyi dostunuz olacak. Anfibio tüm tek para, kalıntı ve mücevher aramalarınızda üstün derinlik, yüksek metal algılama hızı ve eşsiz bir performans sunar. Detaylı İncele

Kruzer Metal Dedektörü Serisi

Kruzer Metal Dedektörü, sağlam ve su geçirmez tasarımının yanı sıra maksimum performans ve derinliği ile daha önceden taranmış sahaları tekrar canlandıracak. Plajda mı arama yapıyorsunuz? Sizi de unutmadık! Kruzer’ın yeni geliştirilmiş plaj modu ıslak tuzlu kumda ve su altında da çok stabil bir kullanım sunar. Detaylı İncele

PulseDive Pinpointer ve Scuba Dedektörü Serisi

İster profesyonel bir dalgıç, ister tatilci, isterseniz de sadece karada veya su altında arama yapmayı seven bir dedektör kullanıcısı olun, PulseDive 2'si 1 Arada Set bu sene dedektörleriniz arasına ekleyebileceğiniz en benzersiz ürün olacak! Detaylı İncele